TAP в 2020г будет готов к приему азербайджанского газа, прогресс по строительству превысил 85% - консорцуим

Транс-Адриатический газопровод (TAP) в 2020 году будет готов к приему азербайджанского газа, заявил исполнительный директор консорциума TAP Лука Шиппатти.
Ход реализации данного проекта обсуждался во вторник в Баку в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с Л.Шиппати и президентом консорциума TAP Вальтером Пираером, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«В рамках проекта строительства TAP выполнено более 85% работ. В Италии продолжаются работы на приемном терминале газопровода, на участке микро туннеля и на участке выхода к морю. В 2020 году газопровод будет готов к приему азербайджанского газа», - заявил Л.Шиппат
.П.Шахбазов высоко оценил прогресс по проекту TAP и позицию правительства Италии по этому вопросу, выразив уверенность в завершении работ по строительству газопровода в планируемые сроки
Министр подчеркнул, что Транс-Адриатический газопровод сыграет важную роль для стран региона, в том числе по многим аспектам непосредственно для самой Италии.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.
Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Н.Аббасова
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