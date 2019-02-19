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ТЭК 19.02.2019 19:30

TAP в 2020г будет готов к приему азербайджанского газа, прогресс по строительству превысил 85% - консорцуим

Транс-Адриатический газопровод (TAP) в 2020 году будет готов к приему азербайджанского газа, заявил исполнительный директор консорциума TAP Лука Шиппатти.

Ход реализации данного проекта обсуждался во вторник в Баку в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с Л.Шиппати и президентом консорциума TAP Вальтером Пираером, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В рамках проекта строительства TAP выполнено более 85% работ. В Италии продолжаются работы на приемном терминале газопровода, на участке микро туннеля и на участке выхода к морю. В 2020 году газопровод будет готов к приему азербайджанского газа», - заявил Л.Шиппат

.П.Шахбазов высоко оценил прогресс по проекту TAP и позицию правительства Италии по этому вопросу, выразив уверенность в завершении работ по строительству газопровода в планируемые сроки

Министр подчеркнул, что Транс-Адриатический газопровод сыграет важную роль для стран региона, в том числе по многим аспектам непосредственно для самой Италии.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова

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Тэги: TAP, РЕАЛИЗАЦИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]