Количество эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9000 человек - источник

Проверка объектов, в адрес которых поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, продолжается в Москве, эвакуировано уже почти 9000 человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Волна минирований" началась около 15:00 и пока не прекращается. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в списке "заминированных" объектов - десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница "Космос", Казанский вокзал, Останкинская телебашня.

"Завершены проверки нескольких торговых центров, в частности ТЦ "Парус" в Локомотивном проезде и ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице. Угрозы взрыва на этих объектах не подтверждаются", - сказал источник.