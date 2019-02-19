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Регион 19.02.2019 19:42

Количество эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9000 человек - источник

Проверка объектов, в адрес которых поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, продолжается в Москве, эвакуировано уже почти 9000 человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Волна минирований" началась около 15:00 и пока не прекращается. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в списке "заминированных" объектов - десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница "Космос", Казанский вокзал, Останкинская телебашня.

"Завершены проверки нескольких торговых центров, в частности ТЦ "Парус" в Локомотивном проезде и ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице. Угрозы взрыва на этих объектах не подтверждаются", - сказал источник.

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Тэги: МОСКВА, ОБЪЕКТЫ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]