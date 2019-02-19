Трамп рассчитывает на успех второго саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил, что надеется на большой успех предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает во вторник телеканал Уай-Ти-Эн.

"Президент Трамп выразил большие надежды на саммит в Ханое и сказал, что он продолжит тесно обсуждать с президентом Муном итоги саммита и последующие меры" - приводит телеканал слова представителя канцелярии южнокорейского президента Ким Ый Гёма.

По его словам, Д.Трамп рассказал южнокорейскому президенту о подготовке к саммиту в Ханое и переговорах между США и Северной Кореей.

"Два лидера провели откровенные дискуссии о конкретных путях сотрудничества для успеха второго саммита Северной Кореи-США", - отметил Ким Ый Гём.

Специальный представитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль прибыл во вторник в Пекин на пути во Вьетнам, где будет заниматься подготовкой встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Д.Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.