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Дальнее зарубежье 19.02.2019 21:08

Ким Чен Ын может прибыть во Вьетнам на встречу с Трампом на поезде - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын может добраться до места проведения второго американо-северокорейского саммита в Х6аное на поезде, через территорию КНР, сообщает специализирующийся на Северной Корее американский сайт NK News со ссылкой на неназванный источник.

Так, источник утверждал, что выбор места для второй встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, в частности, определялся желанием лидера КНДР добираться до пункта назначения на поезде.

Кроме этого, в минувшее воскресенье северокорейская делегация во главе руководителем аппарата лидера КНДР Ким Чан Соном, готовящая саммит США-КНДР во Вьетнаме, была замечена на вьетнамской железнодорожной станции Лангшон вблизи границы с Китаем. Этот факт привел к публикациям южнокорейскими СМИ предположений, что Ким Чен Ын собирается прибыть в Ханой на поезде.

В этом случае, отмечает источник, также ожидается, что перед или после саммита в Ханое Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

NK News напоминает, что спустя неделю после первого саммита США-КНДР в прошлом году Ким Чен Ын и Си Цзиньпин проводили переговоры в Пекине.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: КНДР, США, САММИТ, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]