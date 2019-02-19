Нефть марки WTI дорожает, Brent опустилась до $66,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, находясь близко к рекордным значениям за три месяца на оптимизме в отношении торговых переговоров США и КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 уменьшилась на $0,21 (0,32%), до $66,29 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,32 (0,58%) - до $55,91 за баррель.

Как заявил накануне замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски, переговоры между Вашингтоном и Пекином "набирают обороты". Эти заявления повысили оптимизм инвесторов в отношении того, что две крупнейшие экономики мира смогут прийти к соглашению и избежать нового повышения взаимных импортных тарифов.

Кроме того, компания Kpler, отслеживающая движение грузовых судов, сообщила о том, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период годом ранее, составив 6,2 млн б/с.

"Саудовская Аравия сокращает добычу сильнее, чем требуется по соглашению ОПЕК+, в том числе, чтобы компенсировать невыполнение условий со стороны стран вроде Ирака", - говорится в сообщении аналитиков Commerzbank AG.

Также участники рынка ждут публикации данных по запасам углеводородов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с празднованием Дня президентов в понедельник. Американский институт нефти (API) опубликует свои данные, собираемые на добровольной основе, в среду, а официальный отчет министерства энергетики выйдет в четверг.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают увеличения товарных запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.