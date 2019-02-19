ЕС готов финансировать проекты в сфере транспорта с участием Азербайджана

Европейский союз готов финансировать проекты создания международных транспортных коридоров с участием Азербайджана, заявил генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей на пресс-конференции в Баку во вторник.
«Мы работаем с азербайджанской стороной для создания транспортных коридоров с использованием существующих возможностей», - сказал Х.Хололей.
По его словам, правительство Азербайджана может выбрать источники финансирования для создания таких коридоров. «Это могут быть средства от международных финансовых институтов или же механизм финансирования в рамках Европейской политики соседства, т.е. по программе Восточного партнерства. Важно должны определить, какой транспортный коридор является приоритетом и на основе этого соглашения реализовать инициативу», - отметил он.
Х.Хололей добавил, что считает железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) связывающим регион с ЕС. «Реализация БТК напрямую зависит от работы в полную силу порта в Аляте. Что касается самого порта, то он является темой переговоров между Азербайджаном и ЕС. Мы будем стараться превратить этот порт в самый современный и экологически чистый порт региона», - сказал гендиректор.
Строительство Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.
По завершению первого этапа строительных работ его мощность составит до 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»