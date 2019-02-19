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Транспорт и связь 19.02.2019 19:58

ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению об «открытом небе» - Еврокомиссия

Европейский союз и Азербайджана до конца 2019 года могут завершить переговоры для подписания соглашения об установлении режима "открытого неба", заявил генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей на пресс-конференции в Баку во вторник.

«Переговоры продолжаются. Не хочу спекулировать, но в следующем месяце может состояться очередной раунд переговоров. Можем ли мы завершить переговоры в этом году? Думаю, что да. Но, более важным фактором является качество, а не сроки», - сказал Х.Хололей.

По его словам, Азербайджан создал многовекторный кластер в сфере авиации. «Азербайджан обладает одним из известных в мире аэропортов. Поэтому я вижу ряд возможностей для сотрудничества в сфере авиации. Именно по этой причине последние 6 лет мы ведем переговоры с азербайджанской стороной по всеобъемлющему соглашению в сфере авиации. Мы видим прогресс в переговорах в этом направлении в последние 15 месяцев. Обсуждаются вопросы технического характера между нашими экспертами. Уверен, что и Азербайджан, и ЕС извлекут выгоду из этого соглашения», - отметил он.

Х.Хололей подчеркнул, что безопасность, управление грузо- и пассажиропотоком, воздушная навигация, вопрос модернизации - это те сферы по которым стороны могут сотрудничать. «Естественно, мы также обсуждаем вопросы конкуренции, т.е. вопросы увеличения рейсов, связывающих Азербайджан с ЕС, что в свою очередь увеличит количество пассажиров с обеих сторон. Итоги наших переговоров удовлетворяют обе стороны. Переговоры проходят в позитивной обстановке», - сказал он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан и ЕС, в целом «имеют глубокую и богатую повестку в сфере транспорта».

Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений на полеты по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]