ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению об «открытом небе» - Еврокомиссия

Европейский союз и Азербайджана до конца 2019 года могут завершить переговоры для подписания соглашения об установлении режима "открытого неба", заявил генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей на пресс-конференции в Баку во вторник.
«Переговоры продолжаются. Не хочу спекулировать, но в следующем месяце может состояться очередной раунд переговоров. Можем ли мы завершить переговоры в этом году? Думаю, что да. Но, более важным фактором является качество, а не сроки», - сказал Х.Хололей.
По его словам, Азербайджан создал многовекторный кластер в сфере авиации. «Азербайджан обладает одним из известных в мире аэропортов. Поэтому я вижу ряд возможностей для сотрудничества в сфере авиации. Именно по этой причине последние 6 лет мы ведем переговоры с азербайджанской стороной по всеобъемлющему соглашению в сфере авиации. Мы видим прогресс в переговорах в этом направлении в последние 15 месяцев. Обсуждаются вопросы технического характера между нашими экспертами. Уверен, что и Азербайджан, и ЕС извлекут выгоду из этого соглашения», - отметил он.
Х.Хололей подчеркнул, что безопасность, управление грузо- и пассажиропотоком, воздушная навигация, вопрос модернизации - это те сферы по которым стороны могут сотрудничать. «Естественно, мы также обсуждаем вопросы конкуренции, т.е. вопросы увеличения рейсов, связывающих Азербайджан с ЕС, что в свою очередь увеличит количество пассажиров с обеих сторон. Итоги наших переговоров удовлетворяют обе стороны. Переговоры проходят в позитивной обстановке», - сказал он.
Он также подчеркнул, что Азербайджан и ЕС, в целом «имеют глубокую и богатую повестку в сфере транспорта».
Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений на полеты по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»