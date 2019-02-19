В районе швейцарского курорта Кран-Монтана сошла лавина, под снежными завалами - от 10 до 12 человек

От 10 до 12 человек оказались погребенными под лавиной, сошедшей во вторник в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает интернет-портал швейцарской газеты "Тан".

Не исключено, что число оказавшихся под лавиной может увеличиться.

На месте происшествия проводят спасательную операцию.