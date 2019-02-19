Alibaba стала крупным инвестором китайского банка CICC вслед за конкурентом Tencent

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. стал обладателем крупного пакета акций финансовой компании China International Capital Corp. (CICC), инвестором которой также является его главный конкурент Tencent Holdings Ltd., пишет Dow Jones.
После приобретения Alibaba принадлежат 4,84% акций CICC на общую сумму $437 млн. Tencent является владельцем 4,95%-ной доли в банке.
Отмечается, что CICC давно сотрудничает с обеими компаниями. Tencent является стратегическим инвестором банка с 2017 года, что не помешало ему принять участие в недавнем привлечении финансирования Ant Financial, выделенной из Alibaba в 2014 году, на сумму $14 млрд.
CICC, основанный в 1995 году, до 2010 года частично принадлежал Morgan Stanley. Акции банка торгуются на бирже Гонконга с 2015 года. По данным Refinitiv, в 2018 году банк получил в Азиатско-Тихоокеанском регионе комиссионный доход в размере $458 млн, заняв десятое место в регионе по этому показателю.
Акции CICC выросли на 2,5% во вторник. С начала года капитализация банка увеличилась на 15%, до 69,2 млрд гонконгских долларов ($8,82 млрд).
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