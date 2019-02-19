Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Транспорт и связь 19.02.2019 20:07

Азербайджанская KDY Logistics инвестирует более 2 млрд руб. в развитие логистического хаба в Астрахани

Инвестиции азербайджанской компании KDY Logistics в развитие инфраструктуры железнодорожного логистического хаба в Астрахани для поставок скоропортящихся фруктов и овощей составят более 2 млрд рублей, сообщил представитель компании Джаваншир Мамедов.

"Наша группа компаний планирует импортировать более 1 млн тонн овощей и прочих грузов (через астраханский хаб - ИФ), а также экспортировать грузы в обратном направлении - более 1 млн тонн. Объем инвестиций компании (KDY Logistics - ИФ) в развитие инфраструктуры в Астрахани - более 2 млрд рублей", - сказал Д.Мамедов журналистам.

Он добавил, что компания разработала сеть транспортировочных направлений - "Проект Север-Юг".

"Первое направление: Китай - Казахстан - РФ (Астрахань). Второе: Индия - Пакистан - Иран - Азербайджан - РФ (Астрахань). Далее: Турция - Азербайджан - РФ (Астрахань), Туркмения - Казахстан - РФ (Астрахань), Узбекистан - Казахстан - РФ (Астрахань). Предполагаемые объемы импорта-экспорта через астраханский терминал овощей, фруктов и других грузов: Турция - 1 млн тонн, Иран - 200 тыс. тонн, Азербайджан - 200 тыс. тонн, Узбекистан - 600 тыс. тонн, Туркмения - 220 тыс. тонн и Китай - 50 тыс. тонн", - добавил Д.Мамедов.

Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев сообщал журналистам, что азербайджанская KDY Logistics завершила подготовку к реализации проекта по созданию железнодорожного логистического хаба в Астрахани. "Это не просто склад - там будет налажена переработка, фасовка, маркировка, промывка продукции. Товары будут развозиться по регионам РФ", - уточнял министр.

По данным сайта KDY Logistics, компания была создана в 2017 году с головным офисом в Баку, имеет представительства в России, Грузии, Казахстане, Турции и Иране. Предоставляет услуги по перевозке грузов по железным дорогам. По информации сайта, приоритетными направлениями для компании являются Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), транспортный коридор "Север-Юг" и Баку - Тбилиси - Карс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛОГОЦЕНТР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]