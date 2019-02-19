Азербайджанская KDY Logistics инвестирует более 2 млрд руб. в развитие логистического хаба в Астрахани

Инвестиции азербайджанской компании KDY Logistics в развитие инфраструктуры железнодорожного логистического хаба в Астрахани для поставок скоропортящихся фруктов и овощей составят более 2 млрд рублей, сообщил представитель компании Джаваншир Мамедов.
"Наша группа компаний планирует импортировать более 1 млн тонн овощей и прочих грузов (через астраханский хаб - ИФ), а также экспортировать грузы в обратном направлении - более 1 млн тонн. Объем инвестиций компании (KDY Logistics - ИФ) в развитие инфраструктуры в Астрахани - более 2 млрд рублей", - сказал Д.Мамедов журналистам.
Он добавил, что компания разработала сеть транспортировочных направлений - "Проект Север-Юг".
"Первое направление: Китай - Казахстан - РФ (Астрахань). Второе: Индия - Пакистан - Иран - Азербайджан - РФ (Астрахань). Далее: Турция - Азербайджан - РФ (Астрахань), Туркмения - Казахстан - РФ (Астрахань), Узбекистан - Казахстан - РФ (Астрахань). Предполагаемые объемы импорта-экспорта через астраханский терминал овощей, фруктов и других грузов: Турция - 1 млн тонн, Иран - 200 тыс. тонн, Азербайджан - 200 тыс. тонн, Узбекистан - 600 тыс. тонн, Туркмения - 220 тыс. тонн и Китай - 50 тыс. тонн", - добавил Д.Мамедов.
Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев сообщал журналистам, что азербайджанская KDY Logistics завершила подготовку к реализации проекта по созданию железнодорожного логистического хаба в Астрахани. "Это не просто склад - там будет налажена переработка, фасовка, маркировка, промывка продукции. Товары будут развозиться по регионам РФ", - уточнял министр.
По данным сайта KDY Logistics, компания была создана в 2017 году с головным офисом в Баку, имеет представительства в России, Грузии, Казахстане, Турции и Иране. Предоставляет услуги по перевозке грузов по железным дорогам. По информации сайта, приоритетными направлениями для компании являются Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), транспортный коридор "Север-Юг" и Баку - Тбилиси - Карс.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»