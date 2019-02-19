В сенате Италии проголосовали против привлечения главы МВД Сальвини к суду

Комиссия по вопросам депутатской неприкосновенности сената Италии высказалась против привлечения главы МВД страны Маттео Сальвини к судебному разбирательству из-за инцидента с судном Diciotti, сообщает во вторник итальянская газета "Коррьере делла сера".

По данным издания, решение принято большинством голосов: 16 членов комиссии высказались против следственных действий в отношении М.Сальвини, а шестеро проголосовали "за".

Министра поддержали как его однопартийцы из "Лиги", так и члены "Движения пять звезд" - партии, которая составляет с "Лигой" правящую коалицию.

Голосование в комиссии было проведено в связи с соответствующим ходатайством прокуратуры Катании (города в итальянском регионе Сицилия). В прокуратуре заявляли, что М.Сальвини может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что не дал иммигрантам свободно сойти на берег с судна Diciotti.

В 2018 году судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту направилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии М.Сальвини разрешил сойти на берег только несовершеннолетним иммигрантам. Все остальные нелегалы в течение нескольких дней оставались на борту Diciotti и объявили голодовку.

В итоге все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии, однако М.Сальвини подвергся серьезной критике за такую жесткую позицию в отношении иммигрантов.