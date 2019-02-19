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Дальнее зарубежье 19.02.2019 22:35

В сенате Италии проголосовали против привлечения главы МВД Сальвини к суду

Комиссия по вопросам депутатской неприкосновенности сената Италии высказалась против привлечения главы МВД страны Маттео Сальвини к судебному разбирательству из-за инцидента с судном Diciotti, сообщает во вторник итальянская газета "Коррьере делла сера".

По данным издания, решение принято большинством голосов: 16 членов комиссии высказались против следственных действий в отношении М.Сальвини, а шестеро проголосовали "за".

Министра поддержали как его однопартийцы из "Лиги", так и члены "Движения пять звезд" - партии, которая составляет с "Лигой" правящую коалицию.

Голосование в комиссии было проведено в связи с соответствующим ходатайством прокуратуры Катании (города в итальянском регионе Сицилия). В прокуратуре заявляли, что М.Сальвини может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что не дал иммигрантам свободно сойти на берег с судна Diciotti.

В 2018 году судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту направилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии М.Сальвини разрешил сойти на берег только несовершеннолетним иммигрантам. Все остальные нелегалы в течение нескольких дней оставались на борту Diciotti и объявили голодовку.

В итоге все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии, однако М.Сальвини подвергся серьезной критике за такую жесткую позицию в отношении иммигрантов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИНИСТР, СЛЕДСТВИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]