Для проверки анонимных сообщений об угрозах взрыва, поступавших с 15:00 во вторник, в Москве было эвакуировано более 10 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Сообщения о минировании различных объектов города продолжают поступать. Последними были сигналы о минировании двух московских СИЗО - № 4 и № 5", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в списке объектов, в адрес которых в течение дня поступали угрозы о минировании, вошли: ТЦ "Атриум", "Метрополис", "Капитолий" (три объекта), "Парус", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Савеловский", "Щука", гостиница "Космос", Казанский и Ярославский вокзалы, Останкинская телебашня, территория ВДНХ, СИЗО № 4 и № 5.

Кроме того, в Москве после угрозы минирования продолжается проверка четырнадцати ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что 5 февраля по разным каналам в экстренные службы города поступило более 500 анонимных сообщений о минировании по разным адресам в Москве, в результате две недели назад в городе было эвакуировано 165 тыс. человек.

Сообщения поступали с различных электронных почт, а также с использованием IP-телефонии. В результате сотрудникам экстренных служб и правоохранительных органов в Москве 5 февраля пришлось обследовать порядка 700 объектов, ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.