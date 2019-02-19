Для проверки анонимных сообщений об угрозах взрыва, поступавших с 15:00 во вторник, в Москве было эвакуировано более 10 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Сообщения о минировании различных объектов города продолжают поступать. Последними были сигналы о минировании двух московских СИЗО - № 4 и № 5", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в списке объектов, в адрес которых в течение дня поступали угрозы о минировании, вошли: ТЦ "Атриум", "Метрополис", "Капитолий" (три объекта), "Парус", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Савеловский", "Щука", гостиница "Космос", Казанский и Ярославский вокзалы, Останкинская телебашня, территория ВДНХ, СИЗО № 4 и № 5.
Кроме того, в Москве после угрозы минирования продолжается проверка четырнадцати ТЭЦ.
Ранее сообщалось, что 5 февраля по разным каналам в экстренные службы города поступило более 500 анонимных сообщений о минировании по разным адресам в Москве, в результате две недели назад в городе было эвакуировано 165 тыс. человек.
Сообщения поступали с различных электронных почт, а также с использованием IP-телефонии. В результате сотрудникам экстренных служб и правоохранительных органов в Москве 5 февраля пришлось обследовать порядка 700 объектов, ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.
Предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины повторно проверяют на вменяемость
Президент Алиев назначил экс-посла в Чехии председателем правления Центра анализа международных отношений Азербайджана
Халафов остался уполномоченным от Азербайджана в рабгруппе по Каспию
Alibaba стала крупным инвестором китайского банка CICC вслед за конкурентом Tencent
Газпром отказался от геологоразведки в Киргизии - досрочно сдал все лицензии
Азербайджанская KDY Logistics инвестирует более 2 млрд руб. в развитие логистического хаба в Астрахани
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»