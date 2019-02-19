Желающие взять власть в Венесуэле столкнутся с серьезными потерями - министр обороны

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.
"Тот, кто попытался быть президентом Венесуэлы, будет вынужден переступить через наши трупы", - сказал министр в эфире национального телевидения.
По данным СМИ, венесуэльская армия заявила о "безусловной" лояльности президенту страны Николасу Мадуро.
В Венесуэле в настоящее время происходит политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»