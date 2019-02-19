Посол США в Ливане Элизабет Ричард выразила обеспокоенность по поводу растущей роли шиитской группировки "Хезболла" в новом кабинете министров страны и заявила, что эта тенденция не способствует стабильности, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Я была очень откровенна с премьер-министром об обеспокоенности США в связи с растущей ролью в кабинете министров (группировки "Хезболлы" - ИФ), в состав которой также входит ополчение, не подчиняющееся правительству", - сказала Э.Ричард журналистам после встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

"Хезболла" получила в новом правительстве три портфеля - министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства и министерство по делам молодежи.

AP напоминает, что официальные лица уже США призвали новое правительство премьер-министра С.Харири гарантировать лишение "Хезболлы" доступа к государственным ресурсам.

Э.Ричард в свою очередь отмечала, что "Хезболла" продолжает нарушать политику невмешательства Ливана в региональные конфликты, и что группировка воюет "по крайней мере, в трех странах". Однако посол не уточнила, о каких странах идет речь.

Американский посол подчеркнула, что "Хезболла" продолжает принимать решения по вопросам национальной безопасности, которые, по ее мнению, "ставят под угрозу остальную часть страны".