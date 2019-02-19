Ряд европейских стран предоставил венесуэльской оппозиции почти 20 млн долларов на приобретение гумпомощи - Гуайдо

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция выделили венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо более 18 млн долларов на закупку гуманитарной помощи, сообщил сам оппозиционный лидер у себя в Twitter.
"По факту встречи с европейскими послами мы объявляем о взносе в размере более 18 млн долларов на гуманитарную помощь со стороны Италии, Испании, Великобритании, Германии и Франции", - написал во вторник Х.Гуайдо.
"Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизнь сотен тысяч венесуэльцев", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»