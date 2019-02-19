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Дальнее зарубежье 19.02.2019 22:10

Ряд европейских стран предоставил венесуэльской оппозиции почти 20 млн долларов на приобретение гумпомощи - Гуайдо

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция выделили венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо более 18 млн долларов на закупку гуманитарной помощи, сообщил сам оппозиционный лидер у себя в Twitter.

"По факту встречи с европейскими послами мы объявляем о взносе в размере более 18 млн долларов на гуманитарную помощь со стороны Италии, Испании, Великобритании, Германии и Франции", - написал во вторник Х.Гуайдо.

"Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизнь сотен тысяч венесуэльцев", - добавил он.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]