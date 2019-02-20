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Дальнее зарубежье 20.02.2019 08:53

Трамп подписал документ о создании космических сил ВС США

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале процесса по созданию нового рода войск вооруженных сил в составе ВВС США - космических сил, сообщил Белый дом.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, текст который распространил Белый дом.

В документе говорится: "США адаптировали свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для сдерживания агрессии и защиты наших интересов".

В нем сообщается, что с этой целью Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

Космические силы будут нести ответственность за целый ряд космических военных возможностей США, включая спутниковые системы, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".

На церемонии подписания директивы в Овальном кабинете Белого дома Д.Трамп отметил, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КОСМОС, ДИРЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]