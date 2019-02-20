Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению нынешним властям Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников быть готовыми к акциям протеста в связи с возможными попытками правящих в стране сил сохранить власть после парламентских выборов.

"До выборов осталось всего четыре дня. Нынешние власти готовы на все, чтобы сохранить власть. Они могут попытаться отстранить президента от должности, могут снять с выборов одну из основных партий. И мы тоже должны быть готовы к любому сценарию", - сказал И.Додон во вторник вечером в рамках прямой линии в социальной сети "Одноклассники".

Он подчеркнул, что для него, в качестве президента - "самое важное, чтобы выборы были легитимными".

"Это означает, что все должны иметь возможность сделать свой выборы свободно. Я знаю, что людей подкупают, запугивают, угрожают... Не надо бояться! Деньги берите, а голосуйте так, как вам совесть подсказывает. Я вам обещаю, что на выборах власть сменится - никого преследовать не будут", - сказал президент.

Он выразил недоумение по поводу того, что в четверг созывается заседание еще действующего парламента, хотя его мандат истек 30 ноября 2018 года, и полномочия в области законодательной деятельности ограничены.

"Зачем созывать заседание за три дня до выборов?! Я не знаю, что они замышляют. Хочу сказать, что отстранить президента, как это они делали два года - больше не получится. Я буду призывать людей на улицу. Мне и раньше люди предлагали выходить на протесты. Но я не хотел дестабилизации. И сейчас тоже не хочу. Но если нас будут провоцировать, то мы ответим. Как говорится, "против лома нет приема, если нет другого лома"", - сказал И.Додон.

По его словам, "люди не могут больше терпеть нынешнюю власть и хотят перемен".

"Мне давно говорят: "Мы готовы взять вилы и приехать в Кишинев". Не надо вилы, можете взять розы (три розы - символ правящей Демократической партии - ИФ) или что-то другое. Но когда я призову - будьте готовы входить. Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию. Но я хочу сказать, что сейчас настроен решительно, и мои сторонники тоже", - заявил И.Додон.

Он также выразил опасения, что "если ситуация будет развиваться по сценарию дестабилизации или исключения снятия партий с выборов, то легитимность выборов будет поставлена под сомнения".

Выборы в парламент Молдавии назначены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат из 101 будут избраны по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Трех депутатов будут избирать по округам граждане Молдавии, проживающие за рубежом, а двух - жители Приднестровья.