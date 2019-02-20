Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению нынешним властям Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников быть готовыми к акциям протеста в связи с возможными попытками правящих в стране сил сохранить власть после парламентских выборов.
"До выборов осталось всего четыре дня. Нынешние власти готовы на все, чтобы сохранить власть. Они могут попытаться отстранить президента от должности, могут снять с выборов одну из основных партий. И мы тоже должны быть готовы к любому сценарию", - сказал И.Додон во вторник вечером в рамках прямой линии в социальной сети "Одноклассники".
Он подчеркнул, что для него, в качестве президента - "самое важное, чтобы выборы были легитимными".
"Это означает, что все должны иметь возможность сделать свой выборы свободно. Я знаю, что людей подкупают, запугивают, угрожают... Не надо бояться! Деньги берите, а голосуйте так, как вам совесть подсказывает. Я вам обещаю, что на выборах власть сменится - никого преследовать не будут", - сказал президент.
Он выразил недоумение по поводу того, что в четверг созывается заседание еще действующего парламента, хотя его мандат истек 30 ноября 2018 года, и полномочия в области законодательной деятельности ограничены.
"Зачем созывать заседание за три дня до выборов?! Я не знаю, что они замышляют. Хочу сказать, что отстранить президента, как это они делали два года - больше не получится. Я буду призывать людей на улицу. Мне и раньше люди предлагали выходить на протесты. Но я не хотел дестабилизации. И сейчас тоже не хочу. Но если нас будут провоцировать, то мы ответим. Как говорится, "против лома нет приема, если нет другого лома"", - сказал И.Додон.
По его словам, "люди не могут больше терпеть нынешнюю власть и хотят перемен".
"Мне давно говорят: "Мы готовы взять вилы и приехать в Кишинев". Не надо вилы, можете взять розы (три розы - символ правящей Демократической партии - ИФ) или что-то другое. Но когда я призову - будьте готовы входить. Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию. Но я хочу сказать, что сейчас настроен решительно, и мои сторонники тоже", - заявил И.Додон.
Он также выразил опасения, что "если ситуация будет развиваться по сценарию дестабилизации или исключения снятия партий с выборов, то легитимность выборов будет поставлена под сомнения".
Выборы в парламент Молдавии назначены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат из 101 будут избраны по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Трех депутатов будут избирать по округам граждане Молдавии, проживающие за рубежом, а двух - жители Приднестровья.
Алиев и Эттингер обсудили сотрудничество Азербайджана и Евросоюза
Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии
Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов
Минналогов Азербайджана в 2018г обеспечило возмещение в госбюджет около 21 млн манатов по налоговым преступлениям
Азербайджан поставил Турции по TANAP более 1 млрд кубометров газа – президент Алиев
Indian Oil заключила срочный контракт на покупку американской нефти
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»