США могут понизить уровень дипломатических отношений с Россией - газета

Власти США способны понизить уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией на фоне внутриполитических разногласий, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка.

"Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать. Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений", - сообщил изданию С.Кисляк.

При этом, по его мнению, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся".

Собеседники газеты в политических кругах в Вашингтоне подтвердили, что сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций по "делу Скрипалей" будут введены. При этом понижение дипломатических отношений - единственный политический, а не экономический пункт из данного списка - один из наиболее приоритетных, пишут "Известия".