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СНГ 20.02.2019 10:01

США могут понизить уровень дипломатических отношений с Россией - газета

Власти США способны понизить уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией на фоне внутриполитических разногласий, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка.

"Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать. Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений", - сообщил изданию С.Кисляк.

При этом, по его мнению, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся".

Собеседники газеты в политических кругах в Вашингтоне подтвердили, что сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций по "делу Скрипалей" будут введены. При этом понижение дипломатических отношений - единственный политический, а не экономический пункт из данного списка - один из наиболее приоритетных, пишут "Известия".

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИПОТНОШЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]