Утверждения РФ о стремлении США разделить Сирию неверны - госдеп

Российская сторона неправа, когда утверждает, что США пытается добиться разделения Сирии, заявил представитель госдепа Роберт Палладино.
"Речь идёт о неверной интерпретации политики США", - сказал он на брифинге, комментируя по просьбе журналиста слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, о стремлении Вашингтона расколоть Сирию.
"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - добавил Р.Палладино. На дополнительный вопрос журналиста о том, есть ли у США планы по разделению Сирии на несколько частей, он ответил: "Конечно, этого нет".
Во вторник С.Лавров заявил, что США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата.
"Их цель, теперь это становится все более очевидно, Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство, они в него уже активно вкладывают средства, в том числе, заставляют союзников платить за обустройство этой части САР", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»