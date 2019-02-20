Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 20.02.2019 10:20

Утверждения РФ о стремлении США разделить Сирию неверны - госдеп

Российская сторона неправа, когда утверждает, что США пытается добиться разделения Сирии, заявил представитель госдепа Роберт Палладино.

"Речь идёт о неверной интерпретации политики США", - сказал он на брифинге, комментируя по просьбе журналиста слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, о стремлении Вашингтона расколоть Сирию.

"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - добавил Р.Палладино. На дополнительный вопрос журналиста о том, есть ли у США планы по разделению Сирии на несколько частей, он ответил: "Конечно, этого нет".

Во вторник С.Лавров заявил, что США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата.

"Их цель, теперь это становится все более очевидно, Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство, они в него уже активно вкладывают средства, в том числе, заставляют союзников платить за обустройство этой части САР", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года - госдеп США США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь больше чем на $20 млн - Помпео Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире Госдеп США призывает Европу отказаться от "Северного потока-2" США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]