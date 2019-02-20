Глава МИД Кубы опроверг утверждения Вашингтона о присутствии кубинских войск в Венесуэле

Гавана назвала клеветой утверждения США о присутствии в Венесуэле кубинских сил безопасности и военных.

"Наше правительство категорически и энергично отвергает эту клевету", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Он отметил, что в настоящее время в Венесуэле находится около 20 тыс. кубинцев, но все они являются гражданскими, большинство из них - медицинский персонал.

Ранее Вашингтон обвинил Кубу в направлении в Венесуэлу сил безопасности и войск.

Глава кубинского МИД подчеркнул в связи с этим: "Идет большая политическая и коммуникационная кампания, которая, как правило, является прелюдией к более крупным действиям этого правительства".

Он охарактеризовал кризис в Венесуэле как "провалившийся империалистический заговор, сфабрикованный в Вашингтоне" и отметил, что попытки доставки американской гуманитарной помощи в Венесуэлу является прелюдией к вмешательству и вторжению.

"Мы все являемся свидетелями создания предлогов под видом гуманитарной помощи", - заявил Б.Родригес.

Как сообщалось, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы глава оппозиции Хуан Гуайдо ранее заявил, что откроет границы страны для доставки помощи 23 февраля. В настоящее время верные президенту Николасу Мадуро вооруженные силы блокируют границы с Колумбией, где концентрируются доставляемые для Венесуэлы грузы. О создании сборных пунктов таких грузов на границе с Венесуэлой заявила Бразилия.

Президент США Дональд Трамп накануне, выступая в Майами, призвал венесуэльских военных перейти на сторону Х.Гуайдо, в противном случае, по его словам, они "потеряют все".