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Дальнее зарубежье 20.02.2019 11:02

Вашингтон может воспользоваться очередной провокацией "Белых касок" в Сирии - газета

Министерство иностранных дел РФ не исключает, что организация "Белые каски" продолжает готовить провокации с применением химического оружия ради сохранения военного присутствия США в Сирии, сообщает в среду газета "Известия".

"В министерстве иностранных дел России считают, что Вашингтон может воспользоваться провокацией "Белых касок" для того, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада", - говорится в публикации.

Как заявили изданию в МИД РФ, цель организации хорошо известна - спровоцировать внешнее вмешательство в сирийский конфликт.

"У Дамаска, полностью уничтожившего свои национальные запасы химоружия под международным контролем и находящегося с начала сирийского кризиса под самым пристальным вниманием Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в отличие от террористов нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия. Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны - члена ООН", - подчеркнули собеседники газеты в министерстве.

В МИД РФ также заявили изданию, что Россия выступает за создание новой структуры при ООН, которая расследовала бы все без исключения случаи применения химоружия в регионе.

При этом в сирийском парламенте изданию сообщили, что боевики, засевшие в Идлибе, хотят использовать химатаку для срыва усилий "астанинской тройки" по возвращению региона под контроль Дамаска.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]