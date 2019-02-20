Министерство иностранных дел РФ не исключает, что организация "Белые каски" продолжает готовить провокации с применением химического оружия ради сохранения военного присутствия США в Сирии, сообщает в среду газета "Известия".
"В министерстве иностранных дел России считают, что Вашингтон может воспользоваться провокацией "Белых касок" для того, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада", - говорится в публикации.
Как заявили изданию в МИД РФ, цель организации хорошо известна - спровоцировать внешнее вмешательство в сирийский конфликт.
"У Дамаска, полностью уничтожившего свои национальные запасы химоружия под международным контролем и находящегося с начала сирийского кризиса под самым пристальным вниманием Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в отличие от террористов нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия. Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны - члена ООН", - подчеркнули собеседники газеты в министерстве.
В МИД РФ также заявили изданию, что Россия выступает за создание новой структуры при ООН, которая расследовала бы все без исключения случаи применения химоружия в регионе.
При этом в сирийском парламенте изданию сообщили, что боевики, засевшие в Идлибе, хотят использовать химатаку для срыва усилий "астанинской тройки" по возвращению региона под контроль Дамаска.
Алиев и Эттингер обсудили сотрудничество Азербайджана и Евросоюза
Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии
Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов
Минналогов Азербайджана в 2018г обеспечило возмещение в госбюджет около 21 млн манатов по налоговым преступлениям
Азербайджан поставил Турции по TANAP более 1 млрд кубометров газа – президент Алиев
Indian Oil заключила срочный контракт на покупку американской нефти
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»