Министерство иностранных дел РФ не исключает, что организация "Белые каски" продолжает готовить провокации с применением химического оружия ради сохранения военного присутствия США в Сирии, сообщает в среду газета "Известия".

"В министерстве иностранных дел России считают, что Вашингтон может воспользоваться провокацией "Белых касок" для того, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада", - говорится в публикации.

Как заявили изданию в МИД РФ, цель организации хорошо известна - спровоцировать внешнее вмешательство в сирийский конфликт.

"У Дамаска, полностью уничтожившего свои национальные запасы химоружия под международным контролем и находящегося с начала сирийского кризиса под самым пристальным вниманием Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в отличие от террористов нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия. Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны - члена ООН", - подчеркнули собеседники газеты в министерстве.

В МИД РФ также заявили изданию, что Россия выступает за создание новой структуры при ООН, которая расследовала бы все без исключения случаи применения химоружия в регионе.

При этом в сирийском парламенте изданию сообщили, что боевики, засевшие в Идлибе, хотят использовать химатаку для срыва усилий "астанинской тройки" по возвращению региона под контроль Дамаска.