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Дальнее зарубежье 20.02.2019 11:17

Госдеп США подтвердил, что спецпредставитель по Северной Корее направился в Ханой для подготовки встречи Трамп - Ким Чен Ын

Официальный представитель американского госдепартамента Роберт Палладино подтвердил, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган направляется в Ханой для подготовки вместе с северокорейским коллегой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалась, что спецпредставитель КНДР по США Ким Ен Чхоль также вылетел в Ханой через Пекин.

Р.Палладино отметил, что не располагает данными о том, какие конкретно вопросы будут обсуждать С.Биган и Ким Ен Чхоль.

Вместе с тем, отвечая на брифинге на вопрос о возможности смягчения американских санкций против Пхеньяна, сказал: "У нас четкая позиция по санкциям. Это мировые санкции, и это то, что будет сохраняться до получения завершающего результата - полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации (КНДР - ИФ)".

Дипломат добавил: "Однако я не хочу вдаваться в дальнейшие подробности того, что обсуждается по этому вопросу".

Пхеньян после сингапурского саммита КНДР-США предпринял ряд шагов в направлении денуклеаризации и добивается от США смягчения санкционного режима.

Д.Трамп накануне подтвердил журналистам, что не намерен снимать санкции против Северной Кореи.

"Я не тороплюсь (...). Я просто хотел бы видеть окончательную денуклеаризацию Северной Кореи".

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]