Парламент Казахстана принял закон о создании фонда развития ОПК

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду проголосовал за поправки сената в законопроект "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.

Законом предусмотрено в целях экономических мер развития оборонно-промышленного комплекса создать фонд развития ОПК для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов.

В настоящее время финансовая политика институтов развития, банков второго уровня в Казахстане не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники.

С помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции казахстанского оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов, современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Планируемый к созданию в Казахстане фонд развития ОПК может финансироваться из средств от реализации неиспользованного военного имущества.

Законом также министерству оборонной и аэрокосмической промышленности передается право по использованию неиспользованного военного имущества, вооружения и военной техники специальных государственных и правоохранительных органов.

Право распоряжения заключается в передаче указанного имущества организациям ОПК на модернизацию, разработку новых типов вооружения и военной техники и, в случае отсутствия такой необходимости, передачу его на реализацию с условием его экспорта и возможности ремонта, модернизации в организации ОПК, а также на переработку и ликвидацию.

Кроме того, документом также предлагается изменение механизма формирования размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

В частности, передача бюджета оборонного заказа министерства обороны в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности и определение министерства оборонной и аэрокосмической промышленности основным заказчиком по поставке продукции для нужд министерства обороны.

Депутаты мажилиса также рассмотрели и согласились с поправками сената, внесенными в сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации". Закон считается принятым в целом парламентом и направлен на подпись главе государства.

Целью этого документа является приведение в соответствие норм законодательных актов с положениями проекта закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", а также устранение правовых пробелов и коллизий, которые возникнут в случае его принятия.

Законом уточняется механизм государственного контроля над оборотом отдельных видов оружия, разведывательной деятельности, гражданской защиты, государственного материального резерва, информационной безопасности и других областях.