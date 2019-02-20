Трамп позитивно оценил ход американо-китайских переговоров по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях между двумя странами продвигаются успешно.

"Думаю, переговоры проходят успешно", - сказал он журналистам в Белом доме, однако оценил их как "весьма сложные".

Переговоры стартовали во вторник в Вашингтоне, о чем сообщил Белый дом.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года. На встрече Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают повышение пошлин.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Д.Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней. На встрече с журналистами в Белом доме он подтвердил, что перенос срока повышения пошлин остается в силе.

"По поводу сроков могу сказать точно. Дата - это не магическая вещь, поскольку много еще происходит. Посмотрим, что получится", - сказал он.

Министерство коммерции КНР сообщило во вторник, что нынешние переговоры, которые уже проходят на уровне экспертов, будут продолжены 21-22 февраля на высоком уровне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с китайской стороны и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Сивена Мнучина.

В сообщении Белого дома о начале переговоров говорилось, что их целью является "достижение необходимых структурных изменений в Китае, касающихся торговли" с Соединенными Штатами.

"Стороны также обсудят обязательства Китая, касающиеся закупок у США значительных объемов товаров и услуг", - отметил Белый дом.

Агентство Bloomberg сообщило в минувший вторник, что Вашингтон добивается также обязательств Пекина не допускать снижения курса китайского юаня по отношению к доллару США. Понижение курса национальной валюты может также отразится на тарифах.

Пекинский раунд завершился в прошлую пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

В сообщении Белого дома отмечалось, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Достигнутые договоренности будут сформулированы в протоколе о намерениях, говорится в заявлении Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.