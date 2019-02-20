Азербайджан в 2018г увеличил импорт фруктов на 42%, экспорт - на 22%

Импорт пшеницы в Азербайджан за 2018 год составил 1 млн 80,9 тыс. тонн, что на 5,2% меньше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $205 млн 967 тыс. (спад на 9,3%).

За отчетный период в Азербайджан также было импортировано 238,8 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 35,2%) на сумму $86 млн 528,4 тыс. (спад на 49%), растительных масел – 130 тыс. тонн (спад на 0,8%) на сумму $109 млн 445,5 тыс. (спад на 9,7%), чая – 12,957 тыс. тонн (спад на 4,6%) на сумму $49 млн 807,3 тыс. (спад на 7,7%), сливочных масел, молока - 12,115 тыс. тонн (спад на 12,3%) на сумму $69 млн 690 тыс. (рост на 4,2%).

Кроме этого, в прошлом году в Азербайджан импортировано 8,326 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 10%) на сумму $25 млн 208,9 тыс. (спад на 4,8%), мяса птицы и продукции из нее – 34,091 тыс. тонн (рост на 32%) на сумму $38 млн 769,9 тыс. (рост на 23,1%).

Фруктов в 2018 году в республику было импортировано 106,6 тыс. тонн (рост на 42,2%) на сумму $96 млн 660,2 тыс. (рост на 44%), овощей - 16,496 тыс. тонн (спад на 41,3%) на $9 млн 162,6 тыс. (спад на 39,9%), картофеля – 151,2 тыс. тонн (спад на 5,7%) на $38 млн 642,1 тыс. (рост на 16,9%).

В 2018 году из Азербайджана на экспорт отправлено 233,3 тыс. тонн овощей (рост на 1,6%) на сумму $202 млн 794,4 тыс. (рост на 10,1%), фруктов – 319,2 тыс. тонн (рост на 22,4%) на $325 млн 571,8 тыс. (рост на 11,5%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 44,093 тыс. тонн сахара (спад на 38%) на сумму $24 млн 974,7 тыс. (спад на 46,7%), растительных масел – 10,842 тыс. тонн (рост на 14,2%) на сумму $9 млн 353,8тыс. (спад на 5,4%).

Также в прошлом году Азербайджан экспортировал 7,487 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (спад на 32,2%) на сумму $9 млн 672,8 тыс. (спад на 5,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 657,6 тыс. декалитров (рост в 1,8 раза) на сумму $7 млн 721,7 тыс. (рост на 28,5%), фруктовых и овощных консервов - 6,688 тыс. тонн (рост на 12,2%) на сумму $7 млн 753,6 тыс. (рост на 48,9%).

Б.Рустамбеков