Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 февраля ЦБА установил 1,9284 манат/1EUR (19 февраля - 1,9202 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 февраля установил 0,0258 манат/1RUB (19 февраля – 0,0257 манат/1RUB).

А.Мамедов