Трамп выдвинул Розена на пост заместителя генерального прокурора

Президент США Дональд Трамп подобрал замену уходящему в отставку заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, предложив на его место Джеффри Розена, сообщил Белый дом.
Кандидат на должность в настоящее время является заместителем министра транспорта.
О предстоящей в середине марта отставке Р.Розенстайна накануне сообщил представитель минюста США.
Уход носит ожидаемый характер, ранее СМИ сообщали, что Р.Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора. На минувшей неделе на эту должность сенатом США был утвержден Уильям Барр.
Р.Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.
Будучи заместителем генпрокурора, Р.Розенстайн неоднократно подвергался критике со стороны Д.Трампа, который называет расследование о возможном "сговоре" с Россией в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм".
Алиев и Эттингер обсудили сотрудничество Азербайджана и Евросоюза
Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии
Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов
Минналогов Азербайджана в 2018г обеспечило возмещение в госбюджет около 21 млн манатов по налоговым преступлениям
Азербайджан поставил Турции по TANAP более 1 млрд кубометров газа – президент Алиев
Indian Oil заключила срочный контракт на покупку американской нефти
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»