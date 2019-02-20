Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

ТЭК 20.02.2019 09:43

В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти и около 830 млрд кубометров газа – SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с морских месторождений в Азербайджане, составил 1 млрд 67 млн тонн, сообщил вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по разработке месторождений Яшар Лятифов.

"До сих пор с морских месторождений Азербайджана добыто 1 млрд 67 млн тонн нефти и 689 млрд кубометров газа. С сухопутных месторождений страны до сих пор добыто 978 млн тонн нефти и 139 млрд кубометров газа", - сообщил Я.Лятифов в среду в Баку, выступая на выставке-конференции IADC Drilling Caspian.

Таким образом, объем добытой до сих пор в Азербайджане нефти составил 2,045 млрд тонн, газа – 828 млрд кубометров.

По словам Я.Лятифова, объем буровых работ, осуществленных предприятиями SOCAR и в рамках Соглашений о долевом разделе продукции с 2000 года в Азербайджане, составил 2,6 млн метров, в результате которых в эксплуатацию были введены 1,49 тыс. добывающих скважин.

"Ежегодно в Азербайджане вводится в эксплуатацию от 70 до 80 скважин", - отметил он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,8%, газа - увеличилась на 23% Азербайджан в 2018г увеличил добычу газа на 7%, сохранил добычу нефти на уровне 2017г - Госкомстат Азербайджан в 2018г увеличил добычу нефти на 0,3%, газа – на 6,4% - Минэнерго Азербайджан в январе-ноябре увеличил добычу газа на 6,5%, нефти – на 0,1% Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне Азербайджан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 0,7%, газа - на 5,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]