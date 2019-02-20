В Азербайджане до сих пор добыто свыше 2 млрд тонн нефти и около 830 млрд кубометров газа – SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с морских месторождений в Азербайджане, составил 1 млрд 67 млн тонн, сообщил вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по разработке месторождений Яшар Лятифов.
"До сих пор с морских месторождений Азербайджана добыто 1 млрд 67 млн тонн нефти и 689 млрд кубометров газа. С сухопутных месторождений страны до сих пор добыто 978 млн тонн нефти и 139 млрд кубометров газа", - сообщил Я.Лятифов в среду в Баку, выступая на выставке-конференции IADC Drilling Caspian.
Таким образом, объем добытой до сих пор в Азербайджане нефти составил 2,045 млрд тонн, газа – 828 млрд кубометров.
По словам Я.Лятифова, объем буровых работ, осуществленных предприятиями SOCAR и в рамках Соглашений о долевом разделе продукции с 2000 года в Азербайджане, составил 2,6 млн метров, в результате которых в эксплуатацию были введены 1,49 тыс. добывающих скважин.
"Ежегодно в Азербайджане вводится в эксплуатацию от 70 до 80 скважин", - отметил он.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»