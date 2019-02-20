Глава Генштаба ВС Таджикистана примет участие во встрече начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте

Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замглавы Миниобороны республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отбыл в Ташкент для участия в конференции начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии, которая пройдет в узбекской столице в четверг.
"Конференция, которая открывается в столице Узбекистана в четверг 21 февраля, посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью", - сообщил в среду "Интерфаксу" глава пресс-центра министерства обороны республики Ориф Нозимиён.
По его словам, в конференции в Ташкенте примут участие начальники Генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый замначальника Генштаба ВС Киргизии.
Кроме того, на встречу в Ташкент приедет командующий Центральным командованием ВС США Джозеф Вотел.
В ходе поездки в Ташкент начальник Генштаба ВС Таджикистана проведет двусторонние встречи с руководством ВС Узбекистана, обсудит дальнейшие планы взаимодействия военных двух государств.
Предыдущая конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии прошла 15 Февраля 2018 года в Кабуле.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»