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СНГ 20.02.2019 12:34

Глава Генштаба ВС Таджикистана примет участие во встрече начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте

Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замглавы Миниобороны республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отбыл в Ташкент для участия в конференции начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии, которая пройдет в узбекской столице в четверг.

"Конференция, которая открывается в столице Узбекистана в четверг 21 февраля, посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью", - сообщил в среду "Интерфаксу" глава пресс-центра министерства обороны республики Ориф Нозимиён.

По его словам, в конференции в Ташкенте примут участие начальники Генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый замначальника Генштаба ВС Киргизии.

Кроме того, на встречу в Ташкент приедет командующий Центральным командованием ВС США Джозеф Вотел.

В ходе поездки в Ташкент начальник Генштаба ВС Таджикистана проведет двусторонние встречи с руководством ВС Узбекистана, обсудит дальнейшие планы взаимодействия военных двух государств.

Предыдущая конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии прошла 15 Февраля 2018 года в Кабуле.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, ГЕНШТАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]