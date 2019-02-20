Глава Генштаба ВС Таджикистана примет участие во встрече начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте

Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замглавы Миниобороны республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отбыл в Ташкент для участия в конференции начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии, которая пройдет в узбекской столице в четверг.

"Конференция, которая открывается в столице Узбекистана в четверг 21 февраля, посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью", - сообщил в среду "Интерфаксу" глава пресс-центра министерства обороны республики Ориф Нозимиён.

По его словам, в конференции в Ташкенте примут участие начальники Генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый замначальника Генштаба ВС Киргизии.

Кроме того, на встречу в Ташкент приедет командующий Центральным командованием ВС США Джозеф Вотел.

В ходе поездки в Ташкент начальник Генштаба ВС Таджикистана проведет двусторонние встречи с руководством ВС Узбекистана, обсудит дальнейшие планы взаимодействия военных двух государств.

Предыдущая конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии прошла 15 Февраля 2018 года в Кабуле.