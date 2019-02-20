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Транспорт и связь 20.02.2019 10:17

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества

Министр экономики Шахин Мустафаев провел встречу с послом Казахстана в Баку Бейбитом Исабаевым, сообщает Минэкономики.

«В рамках встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества экономическо-торговой, промышленной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, туристической и прочих сферах, а также обменялись мнениями по другим интересующим обе стороны вопросам», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны также подчеркнули успешное развитие политико-экономических связей между Азербайджаном и Казахстаном и отметили роль взаимных визитов в развитии экономических отношений между двумя странами.

А. Мамедов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]