Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества

Министр экономики Шахин Мустафаев провел встречу с послом Казахстана в Баку Бейбитом Исабаевым, сообщает Минэкономики.

«В рамках встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества экономическо-торговой, промышленной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, туристической и прочих сферах, а также обменялись мнениями по другим интересующим обе стороны вопросам», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны также подчеркнули успешное развитие политико-экономических связей между Азербайджаном и Казахстаном и отметили роль взаимных визитов в развитии экономических отношений между двумя странами.

А. Мамедов.