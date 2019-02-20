Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества

Министр экономики Шахин Мустафаев провел встречу с послом Казахстана в Баку Бейбитом Исабаевым, сообщает Минэкономики.
«В рамках встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества экономическо-торговой, промышленной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, туристической и прочих сферах, а также обменялись мнениями по другим интересующим обе стороны вопросам», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, стороны также подчеркнули успешное развитие политико-экономических связей между Азербайджаном и Казахстаном и отметили роль взаимных визитов в развитии экономических отношений между двумя странами.
А. Мамедов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»