Президент Алиев выступил на министерской встрече в рамках Консультативного совета ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в V заседании министров в рамках Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора», проходящем в среду в Баку, сообщает сайт главы государства.
«В мероприятии также участвуют министры энергетики стран-участниц ЮГК и представители различных структур, в том числе комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Европейской Комиссии Гюнтер Эттингер», - отмечается в информации.
И.Алиев выступил на мероприятии.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Р.Бабаев
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