Сопредседатели Минской группы по Карабаху прибыли в Армению

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию прибыли в среду в Ереван.

"Посредники прибыли в Армению, где сегодня проведут встречи с руководством страны. Завтра сопредседатели отправятся в Баку", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.