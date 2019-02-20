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Карабахский конфликт 20.02.2019 10:59

Сопредседатели Минской группы по Карабаху прибыли в Армению

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию прибыли в среду в Ереван.

"Посредники прибыли в Армению, где сегодня проведут встречи с руководством страны. Завтра сопредседатели отправятся в Баку", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]