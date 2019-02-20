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ТЭК 20.02.2019 10:58

Производство автобензина в Азербайджане в январе сократилось на 3%, дизеля – на 0,4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе 2019 года сократилось по сравнению с январем прошлого года на 5,6% - до 216,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе 2019 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 59,6% - до 25,7 тыс. тонн, керосина – на 1% - до 49 тыс. тонн, топочного мазута – на 29,3%, - до 5,3 тыс. тонн, смазочных масел – на 11,8% - до 1,9 тыс. тонн.

Производство нефтяного кокса в отчетный период осталось на уровне января 2018 года – 21,1 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 3,1% - до 105,7 тыс. тонн, дизельного топлива - на 0,4% - до 167,1 тыс. тонн, нефтяного битума – на 77,3% - до 5,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕПРОДУТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]