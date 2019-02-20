Мажилис Казахстана одобрил ратификацию рамочного соглашения с Узбекистаном в сфере энергетики

Мажилис парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики".
Рамочное соглашение было подписано 16 сентября 2017 года в Ташкенте в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.
"Ратификация соглашения будет способствовать: поставкам сырой нефти в Республику Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах; решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы Республики Узбекистан; обмену опытом в реализации и эксплуатации нефтегазохимических проектов", - сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, представляя проект закона в мажилисе в среду.
В рамках реализации указанного соглашения Казахстан готов далее осуществлять поставки нефти в Узбекистан из собственных ресурсов посредством нефтепровода Кенкияк - Кумколь и далее с перевалкой на ж/д цистерны на станции Шагыр, отметил министр.
По его данным, в настоящее время тариф по данному маршруту составляет $25,12 за 1 тонну.
Также предусмотрена возможность транспортировки российской нефти в Узбекистан через Казахстан, добавил глава Минэнерго.
Также в рамках исполнения статьи 13 данного соглашения АО "КазТрансГаз" и АО "Узтрансгаз" заключили контракт на транспортировку казахстанского газа по территории Узбекистана. По данным министра, в конце прошлого года по магистральному газопроводу "Газли-Шымкент" начат транзит газа в тестовом режиме в объеме 2-2,5 млн кубометров в сутки с возможностью последующего увеличения.
Соглашение предусматривает создание координационного совета по всем вопросам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.
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