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СНГ 20.02.2019 12:53

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию рамочного соглашения с Узбекистаном в сфере энергетики

Мажилис парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики".

Рамочное соглашение было подписано 16 сентября 2017 года в Ташкенте в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.

"Ратификация соглашения будет способствовать: поставкам сырой нефти в Республику Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах; решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы Республики Узбекистан; обмену опытом в реализации и эксплуатации нефтегазохимических проектов", - сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, представляя проект закона в мажилисе в среду.

В рамках реализации указанного соглашения Казахстан готов далее осуществлять поставки нефти в Узбекистан из собственных ресурсов посредством нефтепровода Кенкияк - Кумколь и далее с перевалкой на ж/д цистерны на станции Шагыр, отметил министр.

По его данным, в настоящее время тариф по данному маршруту составляет $25,12 за 1 тонну.

Также предусмотрена возможность транспортировки российской нефти в Узбекистан через Казахстан, добавил глава Минэнерго.

Также в рамках исполнения статьи 13 данного соглашения АО "КазТрансГаз" и АО "Узтрансгаз" заключили контракт на транспортировку казахстанского газа по территории Узбекистана. По данным министра, в конце прошлого года по магистральному газопроводу "Газли-Шымкент" начат транзит газа в тестовом режиме в объеме 2-2,5 млн кубометров в сутки с возможностью последующего увеличения.

Соглашение предусматривает создание координационного совета по всем вопросам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]