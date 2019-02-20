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Дальнее зарубежье 20.02.2019 13:14

Президент Литвы сообщила о выявлении коррупционной сети в судебной системе республики

Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила иммунитета восьмерых судей в связи с подозрениями в коррупции.

По сообщению президентской администрации, прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

В различных коррупционных деяниях - взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях - подозреваются три судьи Апелляционного суда Литвы - Викторас Казис, Константин Гурин, Валдимарас Бавеянас; судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис, сообщила администрация президента.

По Конституции, разрешение привлечь судей к уголовной ответственности, арестовать их или иным образом ограничить их свободу дает сейм, а когда нет парламентских сессий - президент.

"Расследование правоохранительных органов вскрыло коррупционную сеть, нити которой протянулись через суды и адвокатуру. Борьба с коррупцией (. . .) была основополагающим приоритетом двух моих президентских сроков полномочий. Хотя суды значительно обновились, остатки застарелых привычек все еще вредят доверию к правосудию. Верю, что правоохране и в будущем будет хватать смелости самостоятельно и ответственно, без всяких оговорок, бороться с тягчайшими формами коррупции", - заявила Д.Грибаускайте в распространенном в среду пресс-релизе.

В связи с возможной преступной деятельностью упомянутых судей начато несколько досудебных расследований.

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Тэги: ЛИТВА, СУДЬИ, , КОРРУПЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]