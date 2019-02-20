Вблизи Соломоновых островов произошел разлив нефтепродуктов

Розлив нефтепродуктов произошел из сухогруза MV Solomon Trader, севшего на мель на риф вблизи Соломоновых островов, сообщает в среду австралийский телеканал SBS News.

Судно село на мель вблизи включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО атолла вечером 4 февраля во время погрузки бокситов, когда вблизи атолла Ренелл началось сильное волнение и его вынесло на рифы.

МИД Австралии работает с властями Соломоновых островов, чтобы привлечь к ответственности виновных в разливе нефтепродуктов. Также Австралия оказывает помощь в устранении последствий разлива и снятии с мели сухогруза.

Операции по спасению судна мешает тропический циклон Ома.

Судно, шедшее под флагом Гонконга, было зафрахтовано компанией Bintan Mining Corporation (BMC). В компании заявили, что у них нет подтверждений того, что разлив нефтепродуктов был значительным.

Восточная часть атолла Ренелл (Ист-Реннелл) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году он был включен в список объектов, находящихся под угрозой, из-за активной горнодобывающей и лесозаготовочной промышленности на острове.