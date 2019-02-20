Азербайджан в январе увеличил добычу серебра почти в 7 раз

Добыча серебра в Азербайджане в январе 2019 года составила 627,5 кг, что в 6,9 раза больше показателя за январь 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
При этом Госкомстат не уточняет причину такого роста добычи серебра в январе.
По данным статистики, на 1 февраля 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 406,2 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.
По прогнозам правительства добыча серебра в Азербайджане в 2019 году ожидается на уровне 2,1 тонн.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»