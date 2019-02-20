Шведский Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через Эстонию - СМИ

К скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию может быть причастен и шведский Swedbank.

"Хотя высшее руководство крупного шведского банка прежде неоднократно заверяло, что в числе их клиентов не было фирм, подозревающихся в отмывании денег и они никак не связаны с подобными схемами, новая утечка данных разоблачила, что через счета Swedbank прошли как минимум 5,8 млрд долларов сомнительного происхождения", - пишет в среду эстонская газета Postimees.

Ссылаясь на расследование, проведенное журналистами шведского общественного телерадиовещания SVT, Postimees отмечает, что схемы отмывания денег в основном российского происхождения отрабатывались не только в эстонском отделении датского банка Danske Bank, сомнительные сделки происходили и в балтийских филиалах Swedbank.

"Речь идет о невероятном скандале. Как мы видим по имеющейся у SVT информации, через счета, находящиеся в Swedbank, прошла большая часть подозрительных и связанных со схемами отмывания денег переводов, главным образом, Danske Bank", - сказал SVT руководитель шведского Transparency International Люис Браун.

У Postimees есть данные о связях более чем десяти клиентов эстонского филиала Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, прошедших через их счета, достигают миллионов, а местами и десятков миллионов долларов. Представители эстонского Swedbank отказались встретиться с журналистами изданиями по данной теме.

Расследование SVT разоблачило, что через Swedbank отмывали и часть денег, связанных с так называемым случаем Сергея Магнитского.

По данным SVT, всего через 50 разных счетов в Swedbank прошли $26 млн. Плательщиками были предприятия, которые стали известны из-за скандала, связанного с отмыванием денег через Danske Bank.

После систематизации данных SVT идентифицировал клиентов, в отношении которых "красных флажков" было больше всего: например, крупные переводы, которые часто повторялись

По данным SVT, переводы с подозрением на отмывание денег осуществлялись в 2007-2015 годах. Среди примерно 50 клиентов были полочные фирмы и бизнес-клиенты, не осуществлявшие предпринимательской деятельности.

Там пришли к результату, что общий объем переводов клиентов Swedbank с самым большим количеством "красных флажков" достиг $6 млрд.

Как сообщалось, во вторник финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал датского банка Danske bank, подозреваемого в многомиллиардном отмывании денег

Через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Серые сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на сегодня деятельность.

Как рассказал СМИ руководитель проводившего внутреннее расследование деятельности Danske Bank адвокатского бюро Оле Спирманн (Ole Spiermann), "среди клиентов из числа нерезидентов граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств". 23% из 15 тыс. нерезидентов были граждане России, 12% - Латвии, 9% - Кипра, 4% - Великобритании. "Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии", - сказал Спирманн.

Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена (Tomas Borgen). Следствие по данному делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.