Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду с советником помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандрой Оудкирк, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев также провел встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом и комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтером Эттингером.
Встречи состоялись в Баку «на полях» V заседания министров в рамках Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора».
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»