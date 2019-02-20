Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду с советником помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандрой Оудкирк, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также провел встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом и комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтером Эттингером.

Встречи состоялись в Баку «на полях» V заседания министров в рамках Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора».

Р.Бабаев