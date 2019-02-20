Грузоперевозки в Азербайджане в январе 2019г увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2019 года составил 17,1 млн тонн, что на 2,1% больше показателя января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,5%, на долю госсектора – 21,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,9%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 1,2 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 9,3% больше показателя января 2018 года.
Морским транспортом перевезено 524,5 тыс. тонн различных грузов (спад на 23,3%), автомобильным транспортом – 9,9 млн тонн (рост на 2%), воздушным – 18 тыс. тонн (рост на 7,1%).
По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 3 млн 435,9 тыс. тонн нефти (спад на 3%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»