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Транспорт и связь 20.02.2019 12:21

Грузоперевозки в Азербайджане в январе 2019г увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2019 года составил 17,1 млн тонн, что на 2,1% больше показателя января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,5%, на долю госсектора – 21,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,9%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 1,2 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 9,3% больше показателя января 2018 года.

Морским транспортом перевезено 524,5 тыс. тонн различных грузов (спад на 23,3%), автомобильным транспортом – 9,9 млн тонн (рост на 2%), воздушным – 18 тыс. тонн (рост на 7,1%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 3 млн 435,9 тыс. тонн нефти (спад на 3%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]