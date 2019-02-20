Минналогов в 2018г сократило число выездных проверок в 3,4 раза, эффективность каждой проверки увеличилась в 2 раза

Объем дополнительно начисленных налогов для уплаты в госбюджет Азербайджана по итогам выездных проверок, проведенных Министерством налогов в 2018 году, составил 465,7 млн манатов, что в 1,7 раза меньше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
"В 2018 году выездные проверки Минналогов охватили 1,707 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2017 годом в 3,4 раза – ИФ). Несмотря на сокращения числа проверок, увеличился объем дополнительно начисленных налогов на одну проверку. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос в 2 раза – до 273,5 тыс. манатов", - отметили в министерстве.
В ходе проведенных проверок, в деятельности 1,703 тыс. налогоплательщиков, в которых были завершены проверки, выявлены определенные нарушения.
"На основании выездных проверок, проведенных в 2018 году, суммы, дополнительно начисленные для уплаты в госбюджет составили 465,7 млн манатов», - отметили в Минналогов.
А.Мамедов
Алиев и Эттингер обсудили сотрудничество Азербайджана и Евросоюза
Президент Алиев провел встречи с представителем Госдепа США и комиссаром Еврокомиссии
Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
Путин о реализации нацпроектов: если кто-то предпочитает работать по накатанному, лучше сразу уйти
Путин поставил задачу добиться возобновления естественного прироста населения России на рубеже 2023-2024 годов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»