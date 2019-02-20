Минналогов в 2018г сократило число выездных проверок в 3,4 раза, эффективность каждой проверки увеличилась в 2 раза

Объем дополнительно начисленных налогов для уплаты в госбюджет Азербайджана по итогам выездных проверок, проведенных Министерством налогов в 2018 году, составил 465,7 млн манатов, что в 1,7 раза меньше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"В 2018 году выездные проверки Минналогов охватили 1,707 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2017 годом в 3,4 раза – ИФ). Несмотря на сокращения числа проверок, увеличился объем дополнительно начисленных налогов на одну проверку. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос в 2 раза – до 273,5 тыс. манатов", - отметили в министерстве.

В ходе проведенных проверок, в деятельности 1,703 тыс. налогоплательщиков, в которых были завершены проверки, выявлены определенные нарушения.

"На основании выездных проверок, проведенных в 2018 году, суммы, дополнительно начисленные для уплаты в госбюджет составили 465,7 млн манатов», - отметили в Минналогов.

А.Мамедов