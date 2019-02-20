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Дальнее зарубежье 20.02.2019 14:15

Начальники Генштабов ВС стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте обсудят угрозу терроризма и Афганистан

Начальники генеральных штабов Вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии в четверг в Ташкенте обсудят вопросы региональной безопасности, стабилизацию ситуации в Афганистане и противодействие угрозам терроризма, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Узбекистана.

"Конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью", - сказали в пресс-службе.

Во встрече примут участие начальники Генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии.

Кроме того, во встрече примет участие командующий Центральным командованием (ЦЕНТКОМ) ВС США Джозеф Вотел.

Конференции начальников Генштабов ВС стран Центральной и Южной Азии организует ЦЕНТКОМ ВС США.

В рамках конференции в Ташкенте планируется проведение отдельных двусторонних встреч глав делегаций, посещение Академии ВС Узбекистана, отмечается в сообщении.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ/ЮЖАЗИЯ, ГЕНШТАБЫ, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]