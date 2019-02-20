Главы МИД Китая, России и Индии встретятся на следующей неделе в Учжэне - МИД КНР

Встреча министром иностранных дел Китая, России и Индии - Вана И, Сергея Лаврова и Сушмы Сварадж - запланирована на 27 февраля в городе Учжэнь провинции Чжэцзян, передает в среду агентство Bloomberg.

"Министры иностранных дел Китая, Индии и России проведут встречу 27 февраля в Учжэне", - сообщает агентство со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.