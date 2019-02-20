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Дальнее зарубежье 20.02.2019 14:32

Главы МИД Китая, России и Индии встретятся на следующей неделе в Учжэне - МИД КНР

Встреча министром иностранных дел Китая, России и Индии - Вана И, Сергея Лаврова и Сушмы Сварадж - запланирована на 27 февраля в городе Учжэнь провинции Чжэцзян, передает в среду агентство Bloomberg.

"Министры иностранных дел Китая, Индии и России проведут встречу 27 февраля в Учжэне", - сообщает агентство со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНР, РОССИЯ, ИНДИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]