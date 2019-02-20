Главы МИД Китая, России и Индии встретятся на следующей неделе в Учжэне - МИД КНР

Встреча министром иностранных дел Китая, России и Индии - Вана И, Сергея Лаврова и Сушмы Сварадж - запланирована на 27 февраля в городе Учжэнь провинции Чжэцзян, передает в среду агентство Bloomberg.
"Министры иностранных дел Китая, Индии и России проведут встречу 27 февраля в Учжэне", - сообщает агентство со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан
Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов
Европа с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в 2020 году – Эттингер
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе 2019г увеличились на 71%
airBaltic прекратит использовать самолеты Boeing-737 уже в 2019г
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»