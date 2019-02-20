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Дальнее зарубежье 20.02.2019 14:48

В Швейцарии завершили масштабную поисковую операцию на месте схода лавины, пропавших без вести нет

Швейцарские полицейские объявили в среду, что завершили поисковую операцию в кантоне Вале в районе схода снежной лавины.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена сегодня утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет, число пострадавших - по-прежнему четыре человека. Состояние одного из них - тяжелое", - отмечается в сообщении полиции Вале в Twitter.

Сход лавины произошел во вторник на курорте Кран-Монтана. В операции по поиску людей были задействованы не менее ста спасателей, в числе которых и военнослужащие, поисковые собаки и два вертолета. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться до 12 человек, однако позже выяснилось, что эти данные - не совсем точные.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЛАВИНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]