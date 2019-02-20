МИД Молдавии подозревает, что посольство в Москве превратилось в предвыборный штаб партии социалистов

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии приступило к проверке посла в Москве Андрея Негуцы и ряда сотрудников диппредставительства по подозрению в политической деятельности в пользу партии социалистов.

Как сообщил информированный источник в МИД, проверку было решено начать после того, как посол А.Негуца был вызван в Кишинев для консультаций, а в Москве побывала официальная делегация во главе с генеральным секретарем МИД Михаем Кэпэцинэ.

"Есть информация, что партия социалистов, неформальным лидером которой остается (президент) Игорь Додон, превратили посольство в Москве в офис предвыборного штаба ПСРМ в России. В здании посольства арендует офис организация, которая якобы занимается проблемами диаспоры, но на самом деле является молодежным крылом ПСРМ за рубежом. Организацией руководит Ольга Чеботарь, которая занимается среди молдавских граждан в России предвыборной агитацией в пользу ПСРМ", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, посол А.Негуца занимался созданием организаций молдавской диаспоры в России таким образом, чтобы на территории РФ они проводили предвыборную агитацию в пользу молдавских социалистов.

"В ходе проверки установлено, что в дипломатической миссии хранился агитационный материал ПСРМ, который впоследствии передавали лидерам региональных представительств диаспоры. Иными словами, дипломатическое представительство Молдавии в России превратилось в филиал партии социалистов", - утверждал собеседник агентства.

Накануне пресс-служба МИД Молдавии официально подтвердила факт проверки в посольстве республики в Москве. Пресс-секретарь МИД Александр Ройтман сообщил, что "речь идет о внутренней проверке, связанной с текущей деятельностью дипломатического представительства в РФ". Проверка проводится в отсутствии посла, который на прошлой неделе был вызван в Кишинев для консультаций.

А.Негуца был назначен послом по инициативе президента Молдавии Игоря Додона в мае 2017 года. В декабре 2017 года, когда возникло резкое обострение отношений между Молдавией и Россией, его отзывали в Кишинев для консультаций. Он вернулся в Москву спустя три месяца, в марте 2018 года.

С декабря 2014 года по май 2017 года А.Негуца был депутатом парламента Молдавии по спискам партии социалистов, председателем которой на тот момент являлся И.Додон.