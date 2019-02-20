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Дальнее зарубежье 20.02.2019 15:17

Мэй на встрече в Брюсселе представит новые предложения по ирландской границе - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером новые предложения для решения вопроса ирландской границы, сообщает в среду газета The Guardian.

Так, глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд ранее заявил, что британское правительство больше не рассматривает альтернативные договоренности как замену "страховочному плану" по границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Вместо этого, отмечает газета, Т.Мэй планирует обсудить с Ж.-К.Юнкером план, который позволит гарантировать, что Великобритания не останется навсегда связана с таможенным союзом ЕС из-за "страховочного плана".

В среду в Германию отправляется глава МИД Великобритании Джереми Хант. Там он, в частности, встретится с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Дж.Хант планирует обсудить Brexit и предупредить о негативных последствиях выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщают СМИ.

Британский парламент в январе отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

Позднее британский парламент принял поправку, призывающую Т.Мэй обсудить с Брюсселем "альтернативные договоренности" по ирландской границе.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]