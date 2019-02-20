Мэй на встрече в Брюсселе представит новые предложения по ирландской границе - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером новые предложения для решения вопроса ирландской границы, сообщает в среду газета The Guardian.
Так, глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд ранее заявил, что британское правительство больше не рассматривает альтернативные договоренности как замену "страховочному плану" по границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией.
Вместо этого, отмечает газета, Т.Мэй планирует обсудить с Ж.-К.Юнкером план, который позволит гарантировать, что Великобритания не останется навсегда связана с таможенным союзом ЕС из-за "страховочного плана".
В среду в Германию отправляется глава МИД Великобритании Джереми Хант. Там он, в частности, встретится с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Дж.Хант планирует обсудить Brexit и предупредить о негативных последствиях выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщают СМИ.
Британский парламент в январе отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.
Позднее британский парламент принял поправку, призывающую Т.Мэй обсудить с Брюсселем "альтернативные договоренности" по ирландской границе.
В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.
Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан
Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов
Европа с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в 2020 году – Эттингер
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе 2019г увеличились на 71%
airBaltic прекратит использовать самолеты Boeing-737 уже в 2019г
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»