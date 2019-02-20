В Анкаре заявляют, что пока не могут принять условия США по поставкам Patriot

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в среду, что Анкару не устраивает нынешнее предложение Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot, передает агентство Bloomberg.

"Есть необходимость обсуждать (с США - ИФ) условия. Есть ряд вопросов, которые должны быть прояснены", - сказал И.Демир в эфире телеканала NTV.

Агентство отмечает, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе может отказать в продаже ей истребителей F-35.