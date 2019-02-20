Алиев и Эттингер обсудили сотрудничество Азербайджана и Евросоюза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Европейской Комиссии Гюнтер Эттингер обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Баку и Евросоюзом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«На встрече, состоявшейся в рамках V заседания министров в рамках Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), было выражено удовлетворение успешной реализацией проекта ЮГК», - говорится в информации.
И.Алиев отметил активное участие и роль ЕС в реализации ЮГК.
В свою очередь, Г.Эттингер назвал Азербайджан надежным партнером в реализации ЮГК.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Р.Бабаев
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