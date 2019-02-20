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СНГ 20.02.2019 13:22

Путин: отступать от реализации нацпроектов нельзя, времени на раскачку нет

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости без проволочек приступить к реализации целей, поставленных в национальных проектах, поскольку времени на раскачку попросту нет.

"Время спрессовано, я говорил об этом неоднократно. Запас времени на раскачку, дальнейшие утряски и увязки просто нет, мы этот период - формирование задач и инструментов - прошли", - подчеркнул В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

По его словам, "абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей". "Да, поставленные задачи сложны, но понижать планку поставленных ориентиров, размывать их нельзя", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в Послании намерен сосредоточиться, прежде всего, на вопросах "нашего внутреннего, социального и экономического развития".

По словам главы государства, особое внимание он хотел бы уделить задачам, которые поставлены в "майском" указе и развернуты в национальных проектах.

В.Путин отметил, что "нацпроекты построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни".

При этом глава государства подчеркнул, что поставленные задачи "носят долгосрочный характер".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЦПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]