Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 20.02.2019 13:23

Путин поставил задачу добиться возобновления естественного прироста населения России на рубеже 2023-2024 годов

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия сможет вновь переломить негативный демографические тенденции и на рубеже 2023-2024 годов добиться естественного прироста населения.

"Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда страна была в очень сложном положении. Тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24-х годов, добиться возобновления естественного прироста населения", - сказал В.Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

По его словам, Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период.

"Рождаемость, как вы знаете, снижается. Причины здесь чисто объективные, они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР", - рассказал В.Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что мы должны принять такую ситуацию и смириться с фактом. "Конечно, нет", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДЕМОГРАФИЯ


Похожие новости


Путин: отступать от реализации нацпроектов нельзя, времени на раскачку нет Путин и Лукашенко в Сочи в течение трех дней обсудят российско-белорусские отношения - Песков Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов Россия будет постепенно идти в направлении использования электронных виз - Путин Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю Путин обсудил с СБ РФ Венесуэлу и предполагаемый выход США из ДРСМД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]