Путин поставил задачу добиться возобновления естественного прироста населения России на рубеже 2023-2024 годов

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия сможет вновь переломить негативный демографические тенденции и на рубеже 2023-2024 годов добиться естественного прироста населения.
"Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда страна была в очень сложном положении. Тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24-х годов, добиться возобновления естественного прироста населения", - сказал В.Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.
По его словам, Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период.
"Рождаемость, как вы знаете, снижается. Причины здесь чисто объективные, они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР", - рассказал В.Путин.
Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что мы должны принять такую ситуацию и смириться с фактом. "Конечно, нет", - добавил президент.
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